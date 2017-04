Armato di katana fa irruzione al pronto soccorso, 3 feriti

(ANSA) - PESARO, 8 APR - Attimi di terrore la notte scorsa nell'ospedale 'San Salvatore' di Pesaro dove un uomo armato di una spada katana con una lama lunga 40 centimetri ha fatto irruzione nel pronto soccorso alla ricerca dell'avventore di un bar con cui aveva litigato poco prima, facendo a pugni. 45 anni, campano, cuoco stagionale, l'uomo armato è stato avvicinato per primo da un portiere del nosocomio: l'ha preso a testate e ha cercato di colpirlo con la spada, mentre quello si proteggeva con l'asta di una flebo. Un'infermiera ha chiamato il 113 mentre un altro infermiere tentava di calmare lo sconosciuto. Per tutta risposta, il 45enne ha cercato di colpirlo al corpo e alla testa: l'ultimo fendente sarebbe stato fatale se un agente di una volante sopraggiunta nel frattempo non fosse riuscito a gettare a terra l'aggressore e a immobilizzarlo. Il cuoco è stato arrestato per tentato omicidio. Feriti il portiere, l'infermiere e l'agente di polizia, con prognosi fra i 7 e i 15 giorni.