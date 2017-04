Blackout Gardaland, ospiti bloccati su giostre

(ANSA) - CASTELNUOVO DEL GARDA, 8 APR - Persone bloccate a testa in giù sul 'Sequoia' e recuperate dai tecnici; gruppi, tra cui alcune famiglie a decine di metri di altezza in attesa di soccorsi. Sono le conseguenze, per ora senza feriti, di un gigantesco blackout che ha colpito il parco divertimenti di Gardaland nel giorno dell'inaugurazione.