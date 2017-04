Parrocchie Sanremo lanciano programma customer statisfaction

(ANSA) - SANREMO (IMPERIA), 8 APR - Sei soddisfatto della tua parrocchia? cosa cambieresti per migliorarla? Per la prima volta in una parrocchia parte il programma di customer satisfaction, che comprende un questionario rivolto a credenti e non credenti. Succede a Sanremo, per iniziativa del Consiglio Pastorale interparrocchiale delle Parrocchie di San Siro, San Bartolomeo e N.S. della Misericordia (Marina) che hanno lanciato il programma per appurare la soddisfazione dei parrocchiani, ascoltare le comunità e valutare le prospettive per il futuro. Il questionario, intitolato 'La Parrocchia è di tutti, anche tu puoi dire la tua!', è aperto a tutti: dagli 11 anni in sù e si può rispondere, in forma anonima, collegandosi al sito parrocchiasansiro.org oppure ritirando il questionario in fondo alle chiese di San Siro, San Bartolomeo o Marina, negli orari di apertura. Il termine per la compilazione è il prossimo 30 aprile 2017.