Egiziana 15enne promessa sposa tenta il suicidio

Promessa in sposa ad uno sconosciuto di dieci anni più grande di lei. Una studentessa torinese di origini egiziane, quindici anni appena, è stata allontanata dalla famiglia, su provvedimento del Tribunale dei Minori, e inserita in una comunità. La giovane, che per evitare il matrimonio combinato aveva tentato il suicidio tagliandosi le vene dei polsi, si è confidata con una compagna di classe che l'ha convinta a rivolgersi alla polizia per denunciare quanto le stava accadendo. La madre è stata segnalata alla Procura.

Incoraggiata dall’amica, la giovane ha trovato il coraggio di telefonare al Servizio 114 Emergenza Infanzia. La segnalazione, tramite l’Ufficio Minori della Divisione Polizia Anticrimine della Questura, è stata veicolata al commissariato Barriera Milano, che ha contattato la ragazza presso la sua scuola.

Alla presenza del preside, e della dirigente del commissariato, Alice Rolando, la quindicenne ha raccontato che la cerimonia di fidanzamento si sarebbe svolta di lì a tre giorni e che a casa era tutto pronto: banchetto nuziale, vestito rosso e viaggio in Egitto. La madre le aveva detto che non sarebbe più andata a scuola, poichè ad una moglie non serve l'istruzione, e che non avrebbe più potuto ribellarsi perchè l'avrebbe mandata in Egitto dalla futura suocera.

La quindicenne, affidata ad una comunità tramite l’Ufficio Minori del Comune di Torino, ha ripreso ad andare a scuola. I poliziotti che sono andati a trovarla la descrivono come "felice» e «serena».

Madre via da Torino con altri figli

Si sarebbe allontana da Torino con gli altri tre figli, due bambine di tre e sei anni e un ragazzino di 12, la mamma della quindicenne torinese di origini egiziane che era stata promessa in sposa ad uno sconosciuto venticinquenne. E’ quanto si apprende nell’ambito delle indagini che hanno portato il Tribunale dei Minori ad allontanare dalla famiglia la giovane, che è stata affidata ad una comunità.

In Italia da sette anni, la ragazzina era stata promessa in sposa ad un egiziano, un commerciante ora irreperibile. Prima di trovare la forza di denunciare quanto stava per accaderle, la promessa sposa aveva tentato il suicidio tagliandosi le vene dei polsi. In quella circostanza non era stata portata all’ospedale, ma medicata a casa.

Promessa sposa a 15 anni: preside, era un pulcino disperato

«Era come un pulcino disperato, alla ricerca di aiuto nell’affrontare questa cosa più grande di lei». Parla così la preside dell’istituto professionale frequentato dalla studentessa di origini egiziane allontanata dalla famiglia perchè promessa sposa, a soli 15 anni, ad uno sconosciuto di dieci anni più grande. «Era smarrita e ha trovato aiuto nella sua amica del cuore - aggiunge la dirigente scolastica - che le ha consigliato di denunciare quello che le stava accadendo».

La giovane, che dopo essere stata affidata ad una comunità è tornata a scuola, «si impegna molto - dice la preside - e ha un grande desiderio di imparare. In una scuola di periferia come la nostra - conclude - ha trovato degli adulti pronti ad ascoltarla, dei punti di riferimento».