(ANSA) - NAPOLI, 08 APR - "Saremo accanto ai No Tap, per la battaglia a difesa degli ulivi della Puglia". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, annunciando che sarà presente a una delle manifestazioni in programma tra il lunedì di Pasquetta e il sabato successivo. "Saremo accanto a loro - ha affermato - così come siamo stati accanto ai movimenti in Val di Susa contro la Tav e ai movimenti contro le discariche. Queste sono battaglie che qualcuno considera contro l'ordine costituito ma sono in realtà per un nuovo ordine costituito".