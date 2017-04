Gardaland, un'ora di blackout: famiglia bloccata a 30 metri

Persone bloccate a testa in giù sul "Sequoia" e recuperate dai tecnici; gruppi, tra cui alcune famiglie a decine di metri di altezza in attesa di soccorsi. Sono le conseguenze di un gigantesco blackout che ha colpito, per circa un'ora, il parco divertimenti di Gardaland nel giorno dell’inaugurazione.

E’ stata una famiglia israeliana, genitori e due figli, a patire le conseguenze peggiori del blackout, soccorsa a quasi 30 metri d’altezza sull'attrazione "Sequoia". I quattro, che non hanno riportato alcuna conseguenza, sono stati raggiunti dalla squadra di pronto intervento del Parco, grazie alla scala d’emergenza, e riportati a terra.

Prima di far riaccomodare gli ospiti sui seggiolini di "Sequoia", "Montagne Russe" e "Oblivon", le attrazioni a maggiore adrenalina di Gardaland, tutte le giostre sono state fatte ripartire vuote. «Un reset - afferma l’ufficio stampa del parco - come se fossero le cinque di mattina quando vengono riavviate le attrazioni e le si prepara per la giornata». Ora il pubblico ha ripreso possesso delle grandi macchine del divertimento.

Nessuno dei visitatori presenti a Gardaland ha dovuto ricorrere a cure sanitarie di qualunque tipo per problemi connessi al blackout che ha paralizzato momentaneamente le giostre dell’area divertimenti. Lo si apprende dalla società del parco. Allo stesso modo, nessuno si è presentato nell'ambulatorio interno di Gardaland.