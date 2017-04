Siria: Alfano, Onu riprenda iniziativa

(ANSA) - ROMA, 8 APR - "Ci auguriamo che dopo quanto successo in Siria l'Onu riprenda la propria funzionalità". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, in occasione di un'iniziativa per le primarie dei 'moderati' dove ha ripetuto: "Noi crediamo nella pace e riteniamo che i missili possono al momento essere il deterrente più efficace contro la morte di bambini e civili inermi".