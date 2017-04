Minaccia passanti con coltelli: la polizia spara e lo arresta

Aveva assunto oppiacei, marijuana e cocaina l’africano che con due grossi coltelli questa mattina ha prima minacciato i passanti e poi aggredito i poliziotti intervenuti in viale Monza 38, a Milano.

L’uomo, non ancora identificato, è stato ferito a una gamba da un colpo di pistola esploso da un poliziotto quando ha tentato di aggredire un altro agente che gli aveva spruzzato lo spray al peperoncino per bloccarlo. Lo straniero è ricoverato all’ospedale Niguarda con una prognosi di 15 giorni. La prima chiamata è arrivata alle 7.30, a telefonare è stato un extracomunitario che poi ha chiesto aiuto a una donna italiana. Quest’ultima ha parlato di una lite tra tre stranieri davanti a un kebab. All’arrivo delle volanti, pochi minuti dopo, l’africano era da solo e urlava frasi senza senso in preda agli effetti della droga. Non riuscendo a riportarlo alla calma, un poliziotto gli ha spruzzato lo spray che però non ha sortito effetto. A quel punto un altro agente ha esploso 4 colpi verso le gambe e uno lo ha centrato. E’ in stato di arresto per resistenza a pubblico ufficiale lo straniero che questa mattina è stato ferito con un colpo di pistola da un agente in viale Monza mentre tentava di aggredire un poliziotto con due coltellacci. L’uomo, ancora da identificare, è ricoverato all’ospedale Niguarda con una ferita alla gamba. Sarà piantonato da agenti fino a quando potrà lasciare l’ospedale.

Il questore di Milano Marcello Cardona, durante un incontro con la stampa, ha sottolineato che qualora l’arrestato dovesse risultare irregolare verrà subito disposto l’allontanamento dal Paese.