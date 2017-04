Blackout Gardaland: nessuno soccorso da sanitari

(ANSA) - VERONA, 8 APR - Nessuno dei visitatori presenti a oggi a Gardaland ha dovuto ricorrere a cure sanitarie di qualunque tipo per problemi connessi al blackout che ha paralizzato momentaneamente le giostre dell'area divertimenti. Lo si apprende dalla società del parco. Allo stesso modo, nessuno si è presentato nell'ambulatorio interno di Gardaland.Le criticità dovute al momentaneo blackout sembrano superate. Le giostre sono state fatte ripartire vuote per un necessario 'reset'. Le attività sono in ripresa. La causa del blackout sarebbe stata uno sbalzo di corrente nel sistema che alimenta il parco divertimenti.