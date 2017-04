Stoccolma: 007, sospetto in passato nei nostri file

(ANSA) - STOCCOLMA, 8 APR - L'uomo arrestato ieri sospettato di essere l'autore dell'attentato di Stoccolma è stato in passato negli schedari dell'intelligence svedese, ma non catalogato come soggetto pericoloso legato all'estremismo: lo ha detto oggi lo stesso capo degli 007 interni del Paese, Anders Thornberg. "Il sospetto non e' comparso nei nostri file recenti, ma in passato era nei nostri file", ha detto Thornberg spiegando che i servizi di sicurezza svedesi stanno lavorando con agenzie di altri Paesi sul caso.