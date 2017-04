Migranti: Spezia, striscione contro ministri Minniti Orlando

(ANSA) - LA SPEZIA, 8 APR - Uno striscione contro i ministri Orlando e Minniti, firmatari dei decreti sulla sicurezza e sull'immigrazione, è stato esposto poco dopo le 17.30 alla Spezia in piazza Europa a pochi passi da Palazzo Civico. Lo striscione è firmato dai Giovani Comunisti della Spezia che oggi aderiscono alla giornata di mobilitazione nazionale lanciata dalla Rete delle Città in Comune, contro i decreti sui respingimenti. "Un provvedimento che incentiva la logica razzista che fomenta la 'guerra tra poveri', basato su una visione della società che punta ad espellere chi viene dalla guerra o scappa dalla povertà, promuovendo una visione autoritaria e militarizzata delle città italiane" si legge in una nota dei Gc sulla mobilitazione nazionale di quest'oggi. Una mobilitazione anche contro il daspo urbano. Sullo striscione, affisso nella città del guardasigilli Orlando, si legge 'Minniti Orlando vi mettiamo al bando' scritto con spray rosso.