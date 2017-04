Gardaland: Ad, guasto nostro, Enel non c'entra

(ANSA) - VERONA, 8 APR - "A seguito di ulteriori e più approfondite verifiche effettuate congiuntamente nel corso di tutto il pomeriggio dai tecnici di Enel e da quelli di Gardaland, è emerso che lo sbalzo di energia verificatosi non è da imputare all'Enel ma ad un guasto sulla rete interna del Parco". Lo precisa l'ad di Gardaland, Aldo Maria Vigevani. "Gardaland - aggiunge - si scusa con Enel per aver erroneamente imputato loro, in un primo tempo, la responsabilità del problema riscontrato".