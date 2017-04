Ferrari 'Modena' in fiamme sull'A10

(ANSA) - ANDORA (SAVONA), 8 APR - Una Ferrari 360 Modena è andata in fiamme oggi pomeriggio in una piazzola di sosta dell'A10, all'altezza del chilometro 87, tra i caselli di Andora e Albenga, in direzione Genova. Ancora imprecisata l'origine delle fiamme. Il conducente, milanese, ha detto di aver avuto problemi in galleria con l'accensione di una spia. Quando è uscito ha accostato nella prima piazzola di sosta e la vettura è andata in fiamme, bruciando in pochi minuti. All'arrivo dei vigili del fuoco di Albenga, infatti, l'auto era già carbonizzata. Non si esclude che possa esserci stata una perdita di benzina tra le possibili cause dell'incendio. Le fiamme si sarebbero sprigionate nel vano motore posteriore.