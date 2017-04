Afghnaistan: morto soldato Usa in operazione contro Isis

(ANSA) - KABUL, 9 APR - Un soldato americano operante nell'ambito della missione 'Resolute Support' della Nato è morto ieri sera in Afghanistan per le gravi ferite riportate durante una operazione contro l'Isis nell'est del Paese. In un breve comunicato via Twitter il portavoce delle Forze statunitensi in Afghanistan (USFOR), capitano di Marina Bill Salvin, ha precisato che "il soldato è stato mortalmente ferito durante una operazione nella provincia di Nangarhar". L'intervento delle forze americane, ha infine detto Salvin, "mirava al contrasto di una cellula dell'Isis-Khorasan", nome che il 'Califfo' Abu Bakr al Baghdadi ha dato alla filiale del gruppo che opera fra Afghanistan e Pakistan. Giovedì scorso un portavoce della missione 'Resolute Support' ha sostenuto a Kabul che "il nostro obiettivo per il 2017 e' di eliminare completamente l'Isis dal territorio afghano".