(ANSA) - KABUL, 8 APR - Nove agenti della Polizia locale afghana (Alp) sono morti ed altri cinque sono rimasti gravemente feriti ieri pomeriggio per l'esplosione di una mina nella provincia settentrionale di Balkh. Lo riferisce oggi Tolo tv di Kabul. L'incidente, ha precisato l'emittente, è avvenuto vicino a Alborz Mountain, nel distretto di Chamtal, quando gli agenti sono entrati in una roccaforte da poco sottratta ai talebani. Fonti ospedaliere hanno indicato che la vita di due dei cinque agenti è in pericolo per la gravità delle ferite riportate. La Alp è una forza di polizia locale organizzata su base etnica e finanziata dagli Usa, differente dalla Polizia nazionale afghana (Anp).