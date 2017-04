Kashmir: dimostrante morto in scontri con polizia a Srinagar

(ANSA) - NEW DELHI, 9 APR - Una persona è morta ed altre cinque sono rimaste ferite in incidenti fra forze dell'ordine e manifestanti avvenuti a Srinagar, capitale dello Stato indiano di Jammu & Kashmir, in occasione di un turno elettorale straordinario per sostituire parlamentari deceduti dell'Assemblea locale. Lo riferisce l'agenzia di stampa Pti. Poco dopo l'apertura delle operazioni di voto, hanno riferito testimoni oculari, la Polizia di sicurezza della frontiera (Bsf) ha aperto il fuoco per respingere dimostranti che lanciavano pietre contro i seggi vicino a Charar-e-Sharif, uno dei quali è deceduto sul posto, raggiunto da un proiettile. Violenti incidenti sono stati segnalati anche in altri distretti della Valle, fra cui in quello centrale di Budgam, dove pure abitanti hanno preso di mira il seggio locale. Per effetto di queste tensioni, segnala infine la Pti, l'affluenza alle urne in mattinata era "molto bassa" in varie zone del Kashmir.