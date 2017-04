(ANSA) - NAPOLI, 9 APR - E' ricoverato in osservazione all'ospedale Fatebenefratelli di Napoli un fotografo francese, di 33 anni, accoltellato per aver reagito a un tentativo di rapina. L'uomo, che é in Italia per lavoro da circa due mesi, si trovava nei pressi del Belvedere di via Girolamo Santacroce quando è stato avvicinato da due scooter su ognuno dei quali c'erano due persone. Uno dei componenti del gruppo ha minacciato con un coltello il francese, chiedendogli di consegnare la macchina fotografica. L'uomo ha tentato di reagire ed è stato accoltellato a un fianco. I rapinatori sono scappati con la macchina fotografica. La vittima è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata all'ospedale Fatebenefratelli dove gli è stata refertata una ferita da punta e taglio. Sul fatto indaga la polizia.(ANSA).