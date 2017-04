Killer ricercato: si cerca il covo nella palude

(ANSA) - BOLOGNA, 9 APR - Via Spina a Molinella, dove ieri sera il fuggitivo ha abbandonato il Fiorino rubato per sottrarsi all'arresto scappando nei campi, è in linea d'aria molto vicino a Consandolo, dove la sera del 29 marzo una guardia giurata era stata rapinata della pistola. Per questo si pensa che la zona palustre a cavallo tra le province di Bologna e Ferrara sia la 'base' di Igor Vaclavic, ricercato per gli omicidi di Budrio e di Portomaggiore, oltre che per la rapina al Securpol. Il latitante potrebbe cioè avere una sorta di covo nella palude, all'interno delle oasi naturalistiche di Marmorta e Campotto, dove potrebbe essere rimasto nascosto in questi giorni e dove forse stava facendo ritorno ieri sera, quando è stato intercettato da una pattuglia dei Carabinieri. Nella notte si è alzato in volo anche uno speciale elicottero con i visori notturni, che dall'alto ha ispezionato la zona tra le province di Bologna, Ferrara e Ravenna dove Vaclavic potrebbe nascondersi. (ANSA).