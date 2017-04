Scritte con minacce di morte a sindaco nel Nuorese

(ANSA) - NUORO, 9 APR - Amministratori locali ancora nel mirino della criminalità in Sardegna. Dopo i numerosi attentati dei mesi scorsi, minacce di morte sono state rivolte al sindaco di Gairo (Nuoro), Franco Pira. "Vattene o ti ammazziamo", è la scritta apparsa nelle scorse ora - e già cancellata - su un muro di contenimento sulla provinciale 28 che collega Gairo a Cardedu, poco prima dell'ingresso del paese, in Ogliastra. Sull'episodio indagano i Carabinieri della Compagnia di Jerzu guidati dal capitano Giuseppe Merola che hanno sentito il sindaco e stanno effettuando gli accertamenti del caso. Franco Pira, guardia carceraria di 49 anni, governa il paese dal 2015, dopo essere subentrato a Roberto Marceddu, sindaco per tre legislature e anche lui in passato bersaglio di scritte minatorie e attentati. Ultimamente in Ogliastra c'è stata una escalation di attentati contro gli amministratori. L'ultimo episodio era stato un colpo di fucile esploso contro la casa di campagna del suocero del sindaco di Seui, Marcello Cannas. Alcuni giorni prima, sempre a Seui, altri colpi di fucile erano stati esplosi all'indirizzo di auto di amministratori o loro parenti. (ANSA).