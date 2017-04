(ANSA) - FIRENZE, 9 APR - Un po' di parapiglia per le scale del campanile di Giotto, uno dei monumenti più visitati di Firenze, dove ieri, nel tardo pomeriggio, il servizio di sicurezza ha fatto intervenire il 113 a causa dell'aiuto chiesto da una turista americana di 27 anni che affermava di esser stata molestata sessualmente, con palpeggiamenti, da un giovane di 21 anni, appartenente a un'altra comitiva e da lei incrociato nella visita. La polizia è intervenuta e ha raccolto immediatamente il racconto della statunitense riuscendo anche a individuare il presunto molestatore e a bloccarlo. La 27enne lo ha riconosciuto e ha confermato la sua versione, ma al momento di decidere se presentare o meno una denuncia formale contro il 21enne, ha rinunciato. Per la polizia rimane agli atti un intervento per 'segnalata molestia'.