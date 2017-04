(ANSA) - FERRARA, 9 APR - Ha già ucciso e avrebbe con sé almeno due pistole: la persona che ieri ha sparato e ucciso la guardia volontaria Valerio Verri era armata con una calibro 9x21 e poi è fuggito prendendo con sé un'altra pistola, l'arma dell'agente di polizia provinciale rimasto ferito, Marco Ravaglia. Al momento il fascicolo aperto dalla procura di Ferrara per omicidio e tentato omicidio è ancora in ogni caso contro ignoti. Non ci sono infatti certezze probatorie che il responsabile sia Igor Vaclavic. Ora in Procura, le indagini sono state coordinate fino a tarda notte dal pm di turno Ciro Alberto Savino, si attende che l'agente ferito venga stabilizzato - è in coma farmacologico - e possa riferire cosa è successo e riconoscere, eventualmente, dalle foto segnaletiche l'autore dell'agguato.