(ANSA) - ROMA, 9 APR - "Sono nel Pd e mi sto candidando alla segreteria perché penso che noi abbiamo ancora la forza di cambiare il mondo, ci credo sul serio, non lo dico solo perché sono candidato. Ci credo sul serio e sono ottimista, fortemente ottimista sul destino del paese, sul destino del Pd e, se mi permettete, sul destino di questa comunità nazionale, che è tutt'altro che un Paese in declino. Questo è un Paese che vuole combattere, che ha grande desiderio di reagire e che ha grande orgoglio". Lo ha detto Michele Emiliano concludendo il suo discorso alla Convenzione nazionale, trasmesso in un video. "Il Pd deve essere lo strumento attraverso il quale l'Italia tornerà a essere un grande Paese", ha concluso.