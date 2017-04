Domenica (quasi) senz'auto a Bolzano, 250 le sanzioni

(ANSA) - BOLZANO, 9 APR - Domenica (quasi) senz'auto a Bolzano. Secondo il comandante dei vigili urbani Sergio Ronchetti, "nonostante un'ampia campagna di informazione e sensibilizzazione, il numero degli automobilisti che hanno ignorato il divieto di circolazione è stato oltre le media di simili iniziative". Sono state, infatti, inflitte circa 250 sanzioni, che ammontano a 81 euro. Non sono stati neanche pochi i ciclisti che giravano per la città, ignorando il senso di marcia oppure passando con il rosso. Per il resto migliaia di famiglie si sono godute questa giornata di sole per un tranquilla passeggiata in bicicletta. La gara di Vivicittà di 12 km è stata vinta da Khalid Jbari, 28enne marocchino dell'Athletic Club 96 Bolzano, davanti a Markus Ploner e Gianmarco Bazzoni. La gara femminile invece è stata dominata da Elena Casaro di Dobbiaco, davanti a Johanna von Dellemann e la 18enne Gaia Colli.