Migranti: poliziotto salva profugo nel fiume a Ventimiglia

(ANSA) - VENTIMIGLIA (IMPERIA), 9 APR - Un rifugiato afghano di 22 anni, regolarmente ospite in Italia, ha rischiato di annegare questo pomeriggio dopo essersi lanciato nel fiume Roja a Ventimiglia nel tentativo di scappare da alcuni migranti che lo stavano inseguendo, forse per un tentativo di rapina. E' stato un poliziotto del commissariato a gettarsi in acqua e a salvare il ragazzo che stava affogando con l'aiuto di un altro migrante. Il giovane afghano, infatti, forse a causa dell'acqua fredda o perché non sapeva nuotare, dopo aver percorso un tratto del fiume camminando sul fondo a causa di una profondità improvvisa ha iniziato a mostrare segni di difficoltà. Soccorso dal personale medico del 118, il ragazzo è stato stabilizzato e portato al pronto soccorso.