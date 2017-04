(ANSA) - NEW YORK, 9 APR - Un attacco orribile che richiedeva una risposta internazionale. Donald Trump e il premier Shinzo Abe commentano cosi' l'attacco chimico in Siria, secondo quanto riferisce la Casa Bianca. Trump ha ringraziato Abe per "l'appoggio al raid americano in Siria". "I due leader si impegno a mostrare determinazione nella risposta alle azioni brutali di Assad".