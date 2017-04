Forse Igor il russo ha ucciso una terza persona

Il terzo delitto che Igor Vaclavic, "il russo", potrebbe aver commesso - oltre ai due omicidi per cui è ricercato, quello del barista Davide Fabbri e quello della guardia ecologica Valerio Verri - si verificò il 30 dicembre 2015, nel ravennate. A Fosso Ghiaia di Ravenna venne freddato il metronotte Salvatore Chianese e gli inquirenti stanno valutando possibili analogie in particolare con l’omicidio di Fabbri, avvenuto la sera del primo aprile a Budrio ed anche con la rapina a una guardia giurata, a Consandolo, la sera del 29 marzo.

Un punto in comune è l’arma, un fucile da caccia caricato a pallettoni. Usato nel "delitto della cava" di Ravenna per uccidere il 42enne metronotte casertano, a Consandolo per rapinare la guardia giurata di una calibro 9, a Budrio per minacciare il barista poi freddato con una pistola.

A Fosso Ghiaia e a Consandolo ci sono stati colpi "di avvertimento" sparati prima di agire alle auto delle vittime: nel primo caso il metronotte avrebbe accennato una reazione o forse si sarebbe solo voltato, prima di venire ucciso e rapinato della pistola.

E una pistola è stata prelevata anche l’altra sera, dopo l'omicidio di Verri, all'agente della polizia provinciale Marco Ravaglia.

Sul delitto di Ravenna la procura ha seguito varie piste, da quella del bracconiere ad altre legate all'ambiente della prostituzione, ma finora il fascicolo è ancora contro ignoti.