Pirateria:navi India e Cina sventano sequestro in Golfo Aden

NEW DELHI - Una azione coordinata delle Marine di India e Cina ha sventato durante il fine settimana nel Golfo di Aden un attacco di pirati ad una nave porta-container battente bandiera di Tuvalu con 19 membri dell'equipaggio filippini, che sono tutti salvi. Lo riferisce oggi il quotidiano The Times of India. Rispondendo ad un appello dell'UK Maritime Trade Operations (UKMTO) di Dubai (contatto fra le navi in difficolta' e le forze militari che incrociano nella zona) riguardante un attacco di pirati alla portacontainer MV 'OS 35', quattro unita' indiane (Mumbai, Tarkash, Trishul e Adytia) e una cinese (Yulin) sono giunte in soccorso.