Kashmir: esercito India uccide 4 infiltrati da Pakistan

NEW DELHI - Le forze di sicurezza indiane hanno sventato oggi una infiltrazione di militanti dal Pakistan uccidendone almeno quattro nel settore di Keran del distretto di Kupwara nello Stato indiano di Jammu & Kashmir. Lo riferisce l'agenzia di stampa Pti. In un comunicato l'esercito indiano ha confermato che ''quattro militanti sono stati uccisi durante un tentativo di infiltrazione nel settore di Keran in Jammu & Kashmir''.