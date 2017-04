'Ndrangheta:arrestato il latitante Giuseppe Facchineri

(ANSA) - CITTANOVA (REGGIO CALABRIA), 10 APR - E' stato arrestato dai carabinieri a Cittanova il latitante Giuseppe Facchineri, di 47 anni, elemento di spicco dell'omonima cosca con precedenti per associazione di tipo mafioso, omicidio, strage, rapina, porto abusivo di armi, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale, furto aggravato, ricettazione. Facchineri, già sorvegliato speciale, era ricercato dal 2016 quando, nell'ambito di un processo a suo carico, dopo il ripristino della custodia cautelare in carcere non aveva più fatto rientro nell'abitazione dove scontava gli arresti domiciliari. L'arresto del quarantasettenne è stato fatto al culmine di un blitz condotto dai carabinieri di Taurianova, con l'ausilio dei militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori e dell'ottavo Nucleo elicotteri di Vibo Valentia. L'uomo è stato trovato nel covo dove periodicamente incontrava la moglie. Le indagini dei militari sono andate avanti per oltre un anno e mezzo. (ANSA).