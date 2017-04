G7: oggi ministeriale Esteri a Lucca, l'incognita Siria

(ANSA) - LUCCA, 10 APR - L'inasprimento della crisi siriana farà da sfondo al G7 Esteri, al via oggi a Lucca, presieduto dal ministro Angelino Alfano, a cui parteciperà anche l'Alto Rappresentante Ue Federica Mogherini. Su questo dossier lo stesso Alfano ha convocato una riunione straordinaria, domani, allargata a Turchia, Emirati Arabi, Arabia Saudita, Giordania e Qatar, per tentare di rilanciare il processo politico. La priorità dei Paesi del G7 resta lo sradicamento dell'Isis - che ieri ha colpito i cristiani in Egitto - dalle sue roccaforti in Medio Oriente. Anche per indebolire la sua capacità di proselitismo verso i 'lupi solitari' in Europa. Tuttavia, l'escalation di tensione provocata dall'ultimo attacco chimico a Idlib, con la risposta militare degli americani, ha rimesso in discussione il ruolo del presidente siriano Bashar al Assad. Con tutto ciò che ne consegue nei rapporti tra Occidente e Russia, sponsor principale del rais.