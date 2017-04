Israele chiude frontiera con Egitto a Taba

(ANSAmed) - TEL AVIV, 10 APR - Israele ha chiuso con effetto immediato il valico di confine di Taba con l'Egitto per tema di possibili attacchi contro israeliani dopo gli attentati di ieri. Gli israeliani non potranno così passare la frontiera - che resterà chiusa fino alla fine della settimana di Pasqua ebraica - e sono stati invitati a rientrare immediatamente in patria qualora si trovassero nella penisola del Sinai.