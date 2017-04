Terremoto: container-chiesa a Monsampietro Morico

(ANSA) - MONSAMPIETRO MORICO (FERMO),10 APR - Giornata di festa ieri a a Monsampietro Morico dove la messa della Domenica delle Palme è stata celebrata in una nuovissima struttura-chiesa, donata dall'associazione "San Giuseppe" di Parma e posizionata accanto ai container delle attività commerciali. "Il centro è ancora zona rossa" spiega il sindaco Romina Gualtieri. Il rito è stato officiato dal vescovo di Fermo mons. Luigi Conti, alla presenza del prefetto di Fermo Mara di Lullo, le autorità civili e militari, Marco Iacchetta, delegato Protezione civile Emilia Romagna e una folta delegazione della "San Giuseppe". "Nell'omelia, mons. Conti ha parlato di speranza per la ricostruzione dei cuori, un messaggio che ci accompagnerà anche nel completamento della ricostruzione materiale" racconta Gualtieri, che a nome della cittadinanza "e in particolare di coloro che ancora sono fuori dalle case", ringrazia le autorità "per la costante e confortante vicinanza e "un infinito grazie ai benefattori della 'San Giuseppe'".