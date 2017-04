Bagno termale dopo la festa con gli amici: muore un 26enne

(ANSA) - PISA, 10 APR - Un giovane di 26 anni, di Cecina (Livorno), è morto la scorsa notte a Sasso Pisano, in alta Val di Cecina, dopo avere accusato un malore mentre intorno alle 3.30 stava facendo un bagno termale nel laghetto geotermico che si trova nell'area degli scavi etruschi. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Volterra. La vittima era in compagnia di una decina di amici con cui aveva trascorso la serata. Sarà l'autopsia disposta dalla procura pisana a chiarire la causa del decesso. Secondo una prima ricostruzione dei fatti da parte degli inquirenti, l'uomo avrebbe deciso di fare il bagno, forse dopo aver mangiato e bevuto, e poco dopo essere entrato in acqua ha accusato il malore. Gli amici lo hanno subito soccorso, ma era già privo di coscienza. Una volta portato fuori dal laghetto, gli hanno anche praticato il massaggio cardiaco facendogli espellere l'acqua ingerita. Anche il personale del 118 ha tentato di rianimarlo a lungo sul posto, prima di constatarne il decesso.