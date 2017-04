Stoccolma: Tajani fa mettere bandiere Eurocamera a mezz'asta

(ANSA) - BRUXELLES, 10 APR - Come omaggio alle vittime e ai feriti dell'attentato di Stoccolma e in solidarietà con il popolo svedese, il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani ha deciso di far mettere le bandiere a mezz'asta oggi davanti a tutti i palazzi del Parlamento europeo, per la giornata di lutto nazionale in Svezia. Lo rende noto lo staff di Tajani.