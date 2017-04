Israele: militari, razzo da Sinai cade in sud paese

(ANSAmed) - TEL AVIV, 10 APR - Un razzo lanciato dal Sinai ha colpito un'area nel sud di Israele. Lo ha detto il portavoce militare secondo cui al momento non ci sono vittime. Poco prima nelle comunità del sud, attorno a Gaza, non lontano dal Sinai, sono risuonate le sirene di allarme antimissili. In mattinata Israele ha deciso di chiudere per gli israeliani la frontiera con l'Egitto a Taba per tema di possibili attentati.