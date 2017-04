Francia: Mélenchon sorpassa per la prima volta Fillon

(ANSA) - PARIGI, 10 APR - Jean-Luc Mélenchon, il candidato della sinistra alternativa alle presidenziali francesi, prosegue l'ascesa degli ultimi giorni (6 punti in più rispetto a marzo) e supera per la prima volta il neogollista François Fillon nel sondaggio Kanter Sofres OnePoint realizzato per Le Figaro, Lci e Rtl. Il leader di France Insoumise raccoglie il 18% di preferenze contro il 17% del candidato di Les Républicains, stabile. Il duo di testa Marine Le Pen (Front National) ed Emmanuel Macron (En Marche!) perde 2 punti e scende al 24%. Se il trend sarà confermato, a 14 giorni dal primo turno si avranno quattro candidati con percentuali intorno al 20%: lo scarto minimo rende aperto qualunque scenario.