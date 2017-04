Turchia: chiuse urne referendum all'estero, 1,2 mln di voti

(ANSAmed) - ISTANBUL, 10 APR - Sono oltre un milione e 200 mila gli espatriati turchi che hanno votato per il referendum costituzionale sul presidenzialismo, alla chiusura ieri sera delle urne, una settimana prima della consultazione in patria. Lo rende noto il Consiglio elettorale supremo (Ysk) di Ankara. I seggi erano stati aperti in 57 Paesi a partire dal 27 marzo, dopo una campagna fatta di duri scontri tra Ankara e i Paesi Ue per i comizi negati ai suoi ministri, che il presidente Recep Tayyip Erdogan ha bollato come "pratiche naziste". Più di 600 mila sono stati i voti espressi in Germania, oltre 130 mila in Francia, 70 mila in Olanda e 60 mila in Belgio, quasi 50 mila in Austria e Svizzera e circa 30 mila negli Stati Uniti, secondo i dati forniti finora. La partecipazione risulta alta, nella quarta consultazione a cui sono stati ammessi gli emigrati, in linea con le ultime elezioni politiche del novembre 2015, quando l'affluenza all'estero fu di poco superiore al 40%. Gli aventi diritto sono oltre 2,9 milioni.