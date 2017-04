Siria: Zarif, serve inchiesta imparziale su fatti 4 aprile

(ANSA) - TEHERAN, 10 APR - "E' assolutamente indispensabile un'inchiesta internazionale imparziale per far luce sugli eventi terribili del 4 aprile in Siria". Lo ha chiesto il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, in un messaggio su Twitter, rimarcando la condanna per "le atrocità a Khan Sheikhoun, dove hanno perso la vita tragicamente e orribilmente per le armi chimiche decine di civili siriani, tra cui donne e bambini". Secondo Zarif, "la tragedia a Khan Sheikhoun ha avuto luogo in un contesto particolare, quando la Siria e il suo governo avevano da poco preso il sopravvento, militarmente e politicamente, mentre gli estremisti e i loro sponsor erano disperati". Inoltre, secondo Zarif, "i resti della coalizione anti-siriana avevano finalmente ammesso che il futuro del governo siriano deve essere deciso dai siriani, abbandonando tardivamente e dopo notevoli perdite una precondizione che aveva impedito una soluzione politica indispensabile".