Emiliano dimesso da ospedale, grazie a tutti, ora al lavoro

(ANSA) - BARI, 10 APR - Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano è stato dimesso stamattina dagli Ospedali Riuniti di Foggia dove era stato ricoverato dalla sera del 4 aprile scorso e dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la rottura del tendine di Achille. Il candidato alla segreteria del Pd si era infortunato mentre ballava con un gruppo folk calabro-albanese di Acquaformosa in Calabria. "Ringrazio i sanitari - sottolinea Emiliano - che mi hanno preso in cura, i tanti cittadini che sono venuti a trovarmi in ospedale e tutti coloro che mi hanno inviato gli auguri di pronta guarigione. Adesso ci rimettiamo subito al lavoro (ma senza caricare sul tendine operato!)".