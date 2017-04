Ayrault all'ANSA, il G7 confermi l'impegno sul clima

(ANSA) - PARIGI, 10 APR - "E' imperativo che il G7 confermi l'irreversibilità" dell'accordo di Parigi sul clima del dicembre 2015 e che "si impegni nella sua applicazione". E' questa una delle priorità del vertice G7 di Taormina, secondo il capo della diplomazia francese Jean-Marc Ayrault, che lo ha spiegato in un'intervista all'ANSA concessa in occasione del G7 dei ministri degli Esteri oggi a Lucca e pubblicata in versione integrale sul portale del G7 online da oggi su Ansa.it. Secondo Ayrault, gli occhi saranno puntati in particolare su Trump, che in passato aveva espresso dubbi sull'accordo di Parigi.