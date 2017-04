Kishida all'ANSA, Corea Nord sfida per tutto il mondo

(ANSA) - TOKYO, 10 APR - La comunità internazionale "deve esigere con forza che la Corea del Nord limiti le provocazioni e rispetti le risoluzioni dell'Onu": lo afferma il ministro degli Esteri giapponese Fumio Kishida in un'intervista rilasciata all'ANSA in occasione del vertice dei capi delle diplomazie del G7 a Lucca, pubblicata in versione integrale sul portale del G7 on line da oggi su Ansa.it. "Lo sviluppo missilistico e nucleare di Pyongyang - aggiunge - è una grave sfida all'ordine e alla sicurezza non solo dell'Asia, ma di tutto il mondo".