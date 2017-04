Aliscafo finisce contro barche a vela nel porto di Ischia

(ANSA) - ISCHIA (NAPOLI), 10 APR - Un aliscafo della società Alilauro, il "Giunone Jet", proveniente da Sorrento, è impattato durante la manovra di attracco, contro delle imbarcazioni a vela ferme nel porto di Ischia (Napoli). Durante l'impatto, secondo alcune testimonianze al vaglio dell'autorità marittima che sta cercando di ricostruire la dinamica, un albero di una di queste imbarcazioni si è spezzato e si è abbattuto sul ponte di prua dell'aliscafo colpendo uno dei marinai che è rimasto gravemente ferito. Il marinaio è stato soccorso dalla Guardia Costiera e dal 118 e portato al Rizzoli di Lacco Ameno per accertamenti che sono in corso. L'aliscafo dell'Alilauro - conferma il comandante della Guardia Costiera di Ischia, TV. Alessio De Angelis - è stato fermato e non potrà ripartire se non dopo essere stato visionato ed ispezionato dagli organi tecnici del RINA (registro italiano navale). La Guardia Costiera di Ischia ha avviato un'indagine tecnico-amministrativa. (ANSA).