Partorisce due gemelli ed entra in coma cerebrale

(ANSA) - CAGLIARI, 10 APR - Ha dato alla luce due gemelli con un parto cesareo, ma dopo 12 ore si è sentita male ed è entrata in coma. Una donna di 40 anni di Iglesias, nel Sulcis, è ricoverata in fin di vita nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Brotzu di Cagliari: già avviate le procedure per la dichiarazione di morte. I familiari avrebbero già dato l'assenso per la donazione degli organi. La quarantenne è entrata in ospedale a Iglesias sabato scorso e dopo qualche ora ha partorito con il cesareo due gemelli, un maschio e una femmina: i piccoli stanno bene. Tutto sembrava essere andato per il verso giusto, ma a 12 ore dal parto sono iniziate le complicazioni. La donna è stata quindi ricoverata nel reparto di Rianimazione del Santa Barbara, ma è subito entrata in coma cerebrale. Alle 18 di ieri il quadro clinico è precipitato e i medici hanno deciso il trasferimento al Brotzu di Cagliari. Qui la situazione, purtroppo, non è migliorata e la sorte della donna sembra ormai segnata: si attende solo nelle prossime ore la dichiarazione formale dell'avvenuto decesso. (ANSA).