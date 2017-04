Siria: fonti, raid regime con bombe a grappolo e napalm

(ANSAmed) - BEIRUT, 10 APR - Intensi bombardamenti aerei e di artiglieria da parte del governo siriano sono in corso in Siria in zone fuori dal controllo delle forze lealiste a Damasco, Daraa, Hama, Idlib e Aleppo. Lo riferiscono fonti concordanti sul terreno a conferma di quanto affermato in precedenza dall'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus) e da media panarabi. Le fonti affermano che gli attacchi sono condotti con armi convenzionali, ma anche con armi considerate illegali dal diritto internazionale, come le bombe a grappolo e bombe incendiarie al napalm.