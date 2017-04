M5s: Cassimatis, "Fidatevi di me" di Grillo non ha valore

(ANSA) - GENOVA, 10 APR - "Abbiamo vinto su una questione di diritto, ora c'è grande entusiasmo. Sono il candidato sindaco". Lo ha detto Marika Cassimatis davanti alla scuola di Sestri Ponente dove insegna, commentando la decisione del giudice del tribunale civile di Genova che ha sospeso l'esclusione della sua lista per rappresentare il Movimento 5 stelle per le amministrative a Genova. "Il tribunale ha parlato e ha detto che il 'fidatevi di me' che Grillo ha usato per dire che non ero candidabile non ha valore giuridico.