G7: i ministri degli Esteri a Sant'Anna di Stazzema

(ANSA) - SANT'ANNA DI STAZZEMA (LUCCA), 10 APR - E' stato il sindaco di Stazzema Maurizio Verona, insieme ai superstiti e ai familiari delle vittime del 12 agosto 1944 a Sant'Anna, ad accogliere stamani il ministri degli esteri Angelino Alfano, l'Alto rappresentante dell'Ue per gli affari esteri Federica Mogherini e il segretario di Stato Usa Rex Tillerson arrivati fino al sacrario per una breve cerimonia in ricordo delle 560 vittime. Con loro anche gli ambasciatori di Canada, Francia, Giappone, Germania e Gran Bretagna. Dopo aver deposto una corona di fiori, i ministri hanno salutato alcuni dei superstiti, e tra questi Enrico Pieri e Enio Mancini. Prima di lasciare Sant'Anna tutti hanno firmato il manifesto della giornata che poi è stato consegnato all'associazione martiri di Sant'Anna. Mancini ha voluto ricordare come l'azione condotta dai nazifascisti in quel 12 agosto del 1944 "fu una vera e propria azione di terrorismo, che allora come oggi viene fatta per stringere nella morsa della paura la popolazione civile".