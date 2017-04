Onu a Paesi Ue, fermate riconsegna migranti a Ungheria

(ANSA) - GINEVRA, 10 APR - L'agenzia delle nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) esorta i Paesi dell'Unione europea a sospendere la riconsegna dei richiedenti asilo all'Ungheria, citando le sue leggi obbligatorie sulla detenzione. Secondo l'Unhcr, il governo ungherese ha detenuto 110 persone "in container circondati da alto filo spinato alla frontiera", mentre le richieste di asilo venivano esaminate. Una regola Ue stabilisce che le richieste di asilo debbano essere esaminate nel Paese dell'Ue in cui i richiedenti sono entrati per primo.