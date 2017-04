Bandito colpito da malore: muore durante la rapina in banca

Un rapinatore è morto per un malore durante un 'colpò alla Banca Popolare di Lajatico a Navacchio (Pisa). Secondo una prima ricostruzione due banditi sono entrati in banca armati taglierino e intimando agli impiegati di consegnare il denaro. Subito dopo le minacce uno dei due ha accusato un malore accasciandosi a terra. Il complice ha provato a soccorrerlo e a rianimarlo, chiamandolo per nome. Poi ha tentato di trascinarlo via, ma ha rinunciato per darsi alla fuga.

La rapina ha fruttato un bottino di circa quattromila euro al complice del rapinatore morto. Lo hanno reso noto i carabinieri dopo il sopralluogo all’interno della filiale.

I due delinquenti, secondo la ricostruzione fatta in base alle testimonianze raccolte tra i bancari (al momento del colpo non c'erano clienti), potrebbero essere di origine campana: gli impiegati hanno riferito agli investigatori «di avere riconosciuto un accento marcatamente campano» e il fuggitivo quando ha cercato di trascinarsi dietro il complice chiamato per nome, «Ciro, Ciro», prima di abbandonarlo davanti alla porta d’accesso della banca. «Non abbiamo ancora identificato la vittima - ha spiegato il maggiore Giovanni Bartolacci, comandante del reparto operativo pisano - ma contiamo di farlo rapidamente attraverso le impronte digitali comparate con quelle in banca dati. Si tratta di un uomo apparentemente di circa quarant'anni, di corporatura robusta e con una piccola svastica tatuata sulla spalla. Non aveva documenti con sè. Abbiamo già acquisito anche i filmati delle telecamere di sicurezza e sappiamo che i banditi hanno agito a volto scoperto». Il rapinatore fuggito, conclude Bartolacci, «è anche quello che armato di trincetto ha minacciato gli impiegati, mentre il complice si è sentito male mentre stava cercando di rinchiudere in bagno il direttore della banca e altri due impiegati per garantirsi la fuga».