Killer ricercato: riconosciuto da testimoni per Budrio

(ANSA) - BOLOGNA, 10 APR - Si basa per ora su riconoscimenti fotografici di testimoni che lo avevano visto a volto scoperto poco prima dell'omicidio di Budrio l'iscrizione nel registro degli indagati e il conseguente provvedimento di fermo emesso nei confronti del killer ricercato in queste ore nella Bassa tra Bologna, Ferrara e Ravenna. La Procura di Bologna, con il pm Marco Forte, procede nei suoi confronti per l'uccisione del barista Davide Fabbri, la sera del sabato primo aprile. I testimoni che lo hanno visto, a quanto pare poco prima dei fatti, e lo hanno riconosciuto, si sono presentati ai Carabinieri nei giorni successivi, temporalmente a ridosso del delitto di Portomaggiore, nel Ferrarese, dove la guardia ecologica volontaria Valerio Verri è morta e un agente della polizia provinciale è rimasta ferita. Per questi fatti indaga la Procura di Ferrara, ma ovviamente tra gli inquirenti c'è contatto costante. Anche l'identificazione per l'omicidio di Portomaggiore si basa principalmente su una testimonianza. (ANSA).