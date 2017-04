Un minuto di silenzio in memoria vittime attacco Stoccolma

(ANSA) - STOCCOLMA, 9 APR - La Svezia si è fermata oggi per un commosso minuto di silenzio in memoria delle quattro vittime dell'attentato di venerdì compiuto con un camion nel centro di Stoccolma. Insieme a diverse centinaia di persone, nella capitale c'erano anche il primo ministro Stefan Lofven, re Carlo VI Gustavo, la regina Silvia in lacrime, l'erede al trono Vittoria e il principe Carlo Filippo. Rivolgendosi ai familiari delle vittime (due svedesi, un britannico e un belga) e dei 15 feriti, Lofven ha detto tra l'altro: "Sappiate che non siete soli, l'intera Svezia è accanto a voi".